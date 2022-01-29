Шамиль Газизов: Нет гарантий, что Алагаров не покинет «Уфу» зимой

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что нападающий башкирского клуба Гамид Агаларов все еще может покинуть команду в зимнее трансферное окно.

«Есть ли предложения по Агаларову? Об этом очень много говорят, но я пока не хочу говорить об этом. Подождём, и как что-то будет, сразу расскажем. Есть ли гарантии, что Гамид не уйдёт зимой? Нет, таких гарантий не дам», — приводит слова Газизова Legalbet.

Добавим, что Агаларов выступает за «Уфу» с января прошлого года. В нынешнем сезоне футболист является лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 13 голов в 18 матчах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 1,2 миллиона евро.