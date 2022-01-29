Александр Медведев: Развязка по трансферам Альберто и Азмуна уже близка

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил, что в клубе близка развязка трансферов Сердара Азмуна в «Байер» и Юри Алберто из «Интернасьоналя» в стан сине-бело-голубых.

«Да, развязка по трансферам Алберто и Азмуна уже близка», — цитирует Медведева «РБ-Спорт».

Ранее Сердар Азмун подписал контракт с «Байером», который будет действовать после завершения текущего сезона в РПЛ.

Юри Альберто уже успел пройти медицинское обследование перед переходом в санкт-петербургскую команду.

Напомним, что Альберто выступает за «Интернасьонал» с августа 2020 года. В общей сложности он провел за клуб 84 матча, забил 29 голов и отдал пять ассистов. Его контракт рассчитан до 31 июля 2025-го.