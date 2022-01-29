Нападающий «Спартака» Понсе может стать игроком «Эльче»

Нападающий «Спартака» Эсекель Понсе может зимой стать игроком «Эльче», сообщает «Метарейтинг», ссылаясь на Cazurreando.

По данным источника, испанский клуб просматривал футболиста прошлым летом, а в это трансферное окно решился вернуться к кандидатуре 24-летнего футболиста.

Напомним, что «Спартак» в свою очередь готов рассматривать предложения, начинающиеся с 10 млн евро. При этом красно-белые не торопятся расставаться с игроком.

В текущем сезоне Понсе провел 11 матчей за красно-белых во всех турнирах, забив в них четыре гола и отдав одну результативную передачу.