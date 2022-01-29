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Президенты «Аталанты» и «Лацио» обсудили трансфер Алексея Миранчука

Россиянин может быть арендован «орлами» с правом выкупа.
29 января 2022 17:08
автор: Максим Скороходов

Президенты «Аталанты» и «Лацио» Антонио Перкасси и Клаудио Латито соответственно обсудили трансфер российского полузащитника «бергамасков» Алексея Миранчука, сообщает RT, ссылаясь на Corriere dello Sport.

По данным источника «Лацио» собирается арендовать Миранчука, приобретя также право выкупа хавбека.

Напомним, ранее агент футболиста Вадим Шпинев говорил, что ему ничего не известно о возможном переходе его клиента в стан «орлов».

Добавим, что Миранчук выступает за «Аталанту» в сентябре 2020 года. В нынешнем сезоне он отыграл 16 матчей, забил один гол и отдал два результативных паса. Его контракт с «бергамасками» рассчитан до лета 2024-го.

источник: «RT на русском»
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