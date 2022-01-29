ЦСКА ведет переговоры с «Лиллем» по переходу Шеки

Московский ЦСКА ведет переговоры с «Лиллем» по поводу покупки хавбека Шеки. Ранее армейцы уже брали игрока из этого клуба в зимнее межсезонье - Юсуфа Языджи перешел в стан красно-синих на правах аренды.

Об этом сообщает «Чемпионат».

«Игрок готов перейти в ЦСКА. Но клубу предстоят сложные переговоры с «Лиллем» и агентами полузащитника», — сказал источник «Чемпионату».

В текущем сезоне Шека провел 15 матчей за французский клуб в Лиге 1, отметившись голом и ассистом. Всего 27-летний хавбек сыграл в 134 матчах этой команды во всех турнирах, забил семь голов и отдал семь результативных передач.