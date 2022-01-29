«ПСЖ» готов подписать Рэшфорда, если летом команду покинет Мбаппе

«Пари Сен-Жермен» активно следит за полузащитником «Манчестер Юнайтед» Маркусом Рэшфордом. Отмечается, что руководители французского клуба готовы купить хавбека в случае ухода летом Килиана Мбаппе.

Сообщает «Canal +».

По данным источника, интерес к 24-летнему футболисту проявляет «Пари Сен-Жермен». Руководство парижского клуба находится на связи с Рэшфордом и рассчитывает заключить с ним контракт, если команду покинет нападающий Килиан Мбаппе. Сам Рэшфорд заинтересован в возможном переезде.

В текущем сезоне АПЛ Рэшфорд принял участие в 13 матчах «красных дьяволов», забил четыре гола и отдал одну голевую передачу. Действующий контракт англичанина с «МЮ» рассчитан до 30 июня 2023 года.