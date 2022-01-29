Стала известна сумма, которую «Зенит» заплатит за трансфер Алберто

Нападающий «Интернасьонала» Юри Алберто проходит медосмотр перед переходом в «Зенит». Переход должен произойти зимой. Общая сумма трансфера составит около 24 миллиона евро.

Сообщает «Чемпионат».

Алберто является воспитанником «Сантоса», из которого он перешел в «Интер» в августе 2020 года. В прошлом сезоне нападающий провел 33 игры за клуб, в которых он забил 12 голов и отдал три результативные передачи.

Действующая трансферная стоимость Алберто оценивается в 12 миллионов евро по данным Transfermarkt.