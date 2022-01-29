Деспотович отправится на сборы дубля «Рубина» в Турцию

Форвард «Рубина» Джордже Деспотович все же останется в системе «Рубина», но будет тренироваться с дублем команды. 3 февраля он отправится на сборы клуба в Турцию.

«Официальная позиция Джордже такова: он собирается отработать свой контракт до конца и никуда не планирует уходить. Да и сам уход из клуба невозможен без разрыва контракта. 3 февраля он отправится в Турцию и будет работать с дублирующим составом «Рубина», - сообщает Sport24 представитель игрока Юрий Горбенко.

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отстранил игрока от сборов в Турции, после чего сербский нападающий заявил о том, что он покинет казанский клуб.

Напомним, Деспотович выступает за «Рубин» с июля 2020 года. За это время он отыграл за клуб 36 матчей, забил 15 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.