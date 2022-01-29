Агент Шеки подтвердил информацию об интересе ЦСКА к игроку, однако «Лилль» не намерен его продавать

Представитель центрального полузащитника «Лилля» Шеки из агентства International Foot прокомментировал информацию о том, что португалец может продолжить карьеру в ЦСКА.

«У ЦСКА действительно есть интерес к Шеке, но переговоры на данный момент не ведутся. «Лилль» не собирается отпускать игрока зимой», — заявил представитель Шеки Sport24.

В текущем сезоне Шека провел 15 матчей за французский клуб в Лиге 1, отметившись голом и ассистом. Всего 27-летний хавбек сыграл в 134 матчах этой команды во всех турнирах, забил семь голов и отдал семь результативных передач.