Сборная России по мини-футболу закончила групповой этап чемпионата Европы победой над Польшей

Сборная России по мини-футболу в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы победила команду Польши со счетом 5:1.

За российскую команду дубль оформил Иван Чишкала (22-я и 29-я минута), также по голу забили Антон Соколов (6), Даниил Давыдов (16) и Иван Милованов (37).

У поляков отличился Себастьян Лежак (20).

Таким образом, сборная России по мини-футболу одержала победу во всех своих матчах на групповом этапе и 1 февраля в четвертьфинале сыграет со второй командой квартета D, соперник нашей команды станет известен позже. Им будет кто-то из тройки Грузия, Испания, Азербайджан.