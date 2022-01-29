«Рома», «Интер» и «Ювентус» проявляют интерес к Навасу

Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас попал в сферу интересов сразу трех грандов серии А - «Ромы», «Интера» и «Ювентуса». Ранее им интересовался английский «Ньюкасл Юнайтед».

Информирует издание Todo Fichajes.

В текущем сезоне Навас 13 раз выходил в стартовом составе «ПСЖ» в Лиге 1, пропустил 11 голов и отыграл пять «сухих» встреч. Его контракт с французским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Напомним, недавно третий вратарь «Парижа» Серхио Рико ушел в аренду в испанскую «Мальорку».