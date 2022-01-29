Контрольный матч «Алании» на сборах был досрочно завершен из-за стычки футболистов (фото)

Товарищеский матч «Алании» с сербским клубом «Чукарички» был досрочно завершен в конце первого тайма из-за потасовки футболистов с соперниками.

Об этом сообщает пресс-служба владикавказцев в Twitter.

После 25-и туров ФНЛ «Алания» занимает четвертую строчку с 43-я баллами. Ее отставание от лидирующего «Оренбурга» составляет десять очков. В конце прошлого сезона команда не смогла претендовать на повышение в классе, несмотря на спортивный принцип из-за реконструкции действующего республиканского стадиона «Спартак».