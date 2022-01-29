Алберто подпишет контракт с «Зенитом» на пять лет и присоединится к команде летом

20-летний бразильский нападающий Юри Алберто вскоре подпишет пятилетний контракт с «Зенитом», однако присоединиться к сине-бело-голубым он сможет только летом.

По данным «Евроставки», игрок подпишет пятилетний контракт с «Зенитом».

За 100 процентов прав на трансфер 20-летнего бразильца петербургский клуб заплатит 20 миллионов евро. Сумма трансфера в 24 миллиона евро, которая ранее фигурировала в СМИ, может быть достигнута за счет бонусов, если игрок выполнит определенные условия. До конца недели игрок пройдет медкомиссию в «Зените», после чего вернется в Бразилию: Альберто присоединится к «Зениту» в июне 2022 года.

Алберто является воспитанником «Сантоса», из которого он перешел в «Интер» в августе 2020 года. В прошлом сезоне нападающий провел 33 игры за клуб, в которых он забил 12 голов и отдал три результативные передачи.

Действующая трансферная стоимость Алберто оценивается в 12 миллионов евро по данным Transfermarkt.