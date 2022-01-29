Бывший главный тренер «Легии» Михневич может возглавить сборную Польши

Бывший главный тренер «Легии» Чеслав Михневич может возглавить сборную Польши, сообщает Meczyki.pl.

По данным источника, президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеш изначально видел Михневича у руля сборной Польши после того, как ее покинул Паулу Соуза.

Ранее кандидатами на данный пост назывались Адам Навалка и Андрей Шевченко.

Напомним, что именно с польскими футболистами сборная России в Москве сыграет в полуфинале стыковых мачей за право выступить на чемпионате мира в Катаре.

Добавим, что Михневич был уволен из «Легии» в октябре в связи с неудачными результатами в национальном чемпионате.