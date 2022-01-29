Коноплянка перейдет в ЛАСК в ближайшие дни

Хавбек «Шахтера» и сборной Украины Евгений Коноплянка подпишет контракт с австрийском ЛАСКом. Нынешний клуб полузащитника - донецкий «Шахтер».

Об этом сообщает украинский журналист Игорь Бурбас в телеграм-канале.

По словам источника, в начале недели стороны договорились о контракте на 1,5 года, однако трансфер затягивается по вине австрийского клуба. В ближайшее время он должен закрыть трансфер, иначе украинец вернется к варианту с турецким клубом, название которого не уточняется.

За донецкую команду Евгений сыграл в 46 играх, забил пять голов и отдал три передачи. В нынешнем сезоне хавбек не провел ни одной игры за команду. Трансферная стоимость Коноплянки составляет 1,50 миллиона евро.