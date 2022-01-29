«Ньюкасл» подписал контракт с полузащитником сборной Бразилии Гимарайнсем за 40 миллионов евро

«Ньюкасл Юнайтед» подписал контракт с полузащитником «Лиона» и сборной Бразилии Бруно Гимарайнсем за 40 миллионов евро.

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в Twitter.

Сумма сделки составит 40 миллионов евро, еще 2 миллиона евро будут предоставлены в качестве бонусов. По словам Романо, Гимарайнс уже подписал контракт с «Ньюкаслом» до 2026 года. Сделка была заключена в Бразилии, так как сейчас игрок находится в распоряжении своей сборной.

На Гимарайнса также претендовал «Арсенал», но в итоге «Ньюкасл» выиграл борьбу за Бруно.

В текущем сезоне хавбек провел 20 матчей за «Лион» в Лиге 1 и отдал четыре голевые передачи. Он перешел в эту команду из бразильского «Атлетико Паранаэнсе» за 20 миллионов евро. Трансферная стоимость 24-летнего опорника оценивается в 30 миллионов.