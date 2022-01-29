«Аталанта» может отдать Миранчука в аренду в «Лацио», но при нескольких условиях

«Аталанта» готова отдать в аренду «Лацио» российского полузащитника Алексея Миранчука при выполнении нескольких условий.

«Eurostavka» сообщает, что «Аталанта» готова расстаться с полузащитником при определенных условиях.

Клуб из Бергамо готов отдать 26-летнего полузащитника в аренду «Лацио» с обязательным выкупом за 12 миллионов евро. «Аталанта» также отпустит Миранчука, если приобретет игрока в линии атаки.

Текущий контракт Алексея с «Аталантой» рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне серии А Миранчук сыграл в 13 матчах, проведя в общей сложности на поле 463 минуты. На его счету гол и голевая передача в составе «бергамасков».