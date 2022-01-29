Сборная Грузии по мини-футболу стала соперником России по четвертьфиналу Евро-2022

Сборная Грузии по мини-футболу в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы проиграла команде Испании со счетом 0:8.

В составе «фурии роха» дубль оформил Фернандес Адольфо (32-я и 39-я минуты), по разу отличились Борха Диас (9), Серхио Лосано (17), Чино (20), Франсиско Солано (21) и Сесилио Барбадо (27), также один мяч в свои ворота отправил Ираклий Тодуа (23).

Таким образом, испанская команда набрала 7 очков, поднялась на первое место группы D и сыграет в полуфинале Евро-2022 со Словакией, которая ранее одолела Хорватию (5:3).

Грузины, оставшись с шестью очками, опустились на вторую строчку и стали соперниками сборной России. Оба указанных четвертьфинала пройдут 1 февраля в Амстердаме.