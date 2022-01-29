«Фиорентина» ведет работу по разрыву контракта с Кокориным

«Фиорентина» ведет работу по разрыву контракта с российским нападающим Александром Кокориным. Форвард пополнил стан флорентийцев прошлой зимой и до сих пор не отличился результативными действиями.

Сообщает инсайдер Николо Скира в Twitter.

Флорентийский клуб хочет освободить российского футболиста, выплатив ему выходное пособие. О какой сумме идет речь, не сообщается. Соглашение Кокорина с «Фиорентиной» истекает в 2024 году.

За год пребывания в команде россиянин провел девять матчей в составе «Фиорентины», при этом тренеры не выпускали его ни разу со стартовых минут. Он заработал лишь две желтые карточки и не отметился результативностью.