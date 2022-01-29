«Барселона» арендовала у «Вулверхэмптона» Адаму Траоре

«Барселона» объявила, что арендовала с правом выкупа нападающего «Вулверхэмптона» Адаму Траоре.

По данным пресс-службы испанской команды, срок аренды истечет по окончании сезона, а сама «Барселона» взяла на себя обязательство полной выплаты заработной платы форварда.

Траоре является воспитанником «Барселоны», но при этом не сыграл ни одной игры за основную команду «сине-гранатовых». В текущем сезоне 26-летний футболист провел 23 матча за «Вулверхэмптон», в которых забил один гол.