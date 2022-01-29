«Реймс» уступил «Бастии» в 1/8 финала Кубка Франции

«Реймс» проиграл «Бастии» в 1/8 финала Кубка Франции.
Основное время матча закончилась со счетом 1:1. На гол полузащитника «Ремса» Хьюго Экитике (37-я минута) «Бастия» ответила точным ударом своего хавбека Себастьяна Салле-Лямонжа (71).
Победителя встречи пришлось определять в серии пенальти, где точнее были футболисты клуба лиги 2 «Бастии» (5:3).
Ранее в четвертьфинал Кубка Франции вышли «Нант», «Версаль» и «Амьен».
Кубок Франции
1/8 финала
«Реймс» (Реймс) - «Бастия» (Бастия) - 1:1 (1:0) по пен. 3:5)
Голы: Экитике, 37 - Салле-Лямонж, 71
источник: «Советский спорт»