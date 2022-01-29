Понсе будет выступать за «Эльче» на правах аренды

Аргентинский нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе перейдет в испанский «Эльче» на правах аренды.

Как сообщает Metaratings, у испанцев будет приоритетное право выкупа футболиста. Кроме того, именно «Эльче» станет платить зарплату игроку.

Напомним, ранее «Спартак» уже избавился от Александра Ломовицкого, Георгия Мелкадзе и Йоррита Хендрикса.

В текущем сезоне Понсе провел 11 матчей, в которых забил четыре мяча. В последний раз аргентинец выходил на поле 30 сентября в гостевом поединке группового этапа Лиги Европы против итальянского «Наполи», в котором он получил травму и восстанавливался вплоть до окончания первой части чемпионата РПЛ.