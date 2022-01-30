Буркина-Фасо в меньшинстве удержала победу над Тунисом и стала вторым полуфиналистом Кубка Африки

В матче 1/4 финала Кубка африканских наций сборная Буркина-Фасо с минимальным преимуществом обыграла команду Туниса и вышла в полуфинал турнира.
Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 45-й минуте забил нападающий Данго Уаттара. Он же во втором тайме в течение двух минут умудрился схлопотать две желтые карточки и оставить свою команду в меньшинстве за семь минут до конца основного времени, однако Тунис никакой пользы из этого извлечь не смог.
Таким образом, Буркина-Фасо стала вторым полуфиналистом турнира. За выход в финал команда Каму Мало поборется с победителем пары Сенегал - Экваториальная Гвинея.
Ранее первым полуфиналистом стала команда Камеруна.
Кубок африканских наций
1/4 финала
Буркина-Фасо - Тунис - 1:0 (1:0)
Гол: Уаттара, 45.
Удаление: Уаттара, 83.