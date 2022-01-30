Вьери - о трансфере Влаховича: «Ювентус» сделал отличный, невероятный ход

Экс-игрок «Интера» и «Милана» Кристиан Вьери оценил переход нападающего Душана Влаховича из «Фиорентины» в «Ювентус».

«Ювентус» сделал отличный, невероятный ход. И это только благодаря Аньелли. Игрок выбрал одну из самых престижных команд мира. Теперь Аллегри должен поставить игру «Ювентуса», - приводит слова Вьери Tuttomercatoweb.

Ранее стало известно, что за серба «бьянконери» заплатят 70 миллионов евро тремя траншами. Также «Фиорентина» может получить 10 миллионов бонусами при достижении игроком определенных спортивных показателей. Помимо этого 11,6 млн евро «Ювентус» потратит на выплаты агентам. Влахович будет зарабатывать в туринском клубе около семи миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Италии Душан провел 21 матч, в которых забил 17 мячей и отдал четыре голевые передачи.