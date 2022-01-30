«Спартак» объявил о трансфере Жиго в «Марсель»

Пресс-служба московского «Спартака» объявила о переходе защитника команды Самюэля Жиго в «Марсель».

Сообщается, что стороны согласовали трансфер футболиста. Вторую часть сезона он проведет в составе красно-белых на правах аренды.

Добавим, что в текущем сезоне Жиго принял участие в 24 матчах за «Спартак» во всех турнирах, став автором одного мяча и одной голевой передачи.

Напомним, что Жиго перешел в «Спартак» из бельгиского «Гента» в июле 2018 года за 8 миллионов евро. Всего он провел за московский клуб 96 матчей, забил девять голов и отдал пять результативных передач.