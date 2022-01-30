Миранчук согласился на переход в «Лацио»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук дал свое согласие на переход в римский «Лацио».

Как сообщает журналист Николо Скира, футболист дал добро своим агентам активизировать работу по трансферу во время встречи с ними в Милане.

В то же время в переговорах клубов возникли определенные трудности: «Лацио» хочет побыстрее забрать россиянина, однако теперь главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини не спешит расставаться с ним, поскольку команда испытывает проблемы с составом.

Напомним, в текущем сезоне Миранчук провел 16 матчей, в которых забил один мяч.