Лев Лещенко: Fan-ID - не лучшее решение правительства России

Заслуженный артист России и болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко поделился мнением о введении fan-ID в РПЛ.

«Наверное, я буду оформлять fan-ID. Куда деваться? Я хочу ходить на футбол. Конечно, это странное, непродуманное решение, потому что в нашей стране, и так, мало людей посещают стадионы. Но признаюсь честно, fan-ID - не лучшее решение парламента и совета федерации», - приводит слова Лещенко «РБ-Спорт».

Закон о болельщиках вступит в силу с 1 июня 2022 года. Согласно его требованиям, для посещения спортивных мероприятий на территории России зрителям будет необходимо оформить персонифицированную карту болельщика.

Напомним, что автором законопроекта о введении паспорта болельщика выступило правительство РФ. Предполагается, что fan-ID создаст возможность использовать в рамках российских соревнований опыт, накопленный при проведении в России чемпионата мира-2018, а также Кубка конфедераций-2017.