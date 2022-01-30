«Брентфорд» хочет подписать Эриксена

Английский «Брентфорд» по-прежнему рассчитывает пополнить свои ряды полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном.

По информации журналиста Фабрицио Романо, в настоящее время футболист проходит углубленное медицинское обследование.

Клуб готов озвучить предложение игроку, рассчитанное до конца текущего сезона с опцией продления до 2023 года.

Напомним, Эриксен не выходил на поле с июня 2021 года, когда во время матча группового этапа Евро-2020 между Данией и Исландией он перенес сердечный приступ. После этого датчанин расторг контракт с миланским «Интером».