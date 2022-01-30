Ахметов желает, чтобы ЦСКА дошел до финала Кубка России и завершил сезон в первой тройке РПЛ

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов высказал пожелания своему клубу на вторую часть сезона.

«Выдать хорошую, результативную весну, в Кубке дойти как минимум до финала, сыграть там. В чемпионате — войти в тройку. Показывать достойную игру и радовать болельщиков. Мы за последние годы выиграли только Суперкубок. Хочется взять еще трофей и вновь ощутить эмоции, которые были три с половиной года назад», - приводит слова Ахметова пресс-служба ЦСКА.

В 1/8 финала Кубка России армейцы сыграют в гостях против «Сочи».

Сочинский клуб как раз и замыкает первую тройку российской премьер-лиги, ЦСКА от него отстает на одно очко.