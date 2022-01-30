«Ювентус» ведет переговоры по переходу полузащитника сборной Уругвая Нандеса

Правый полузащитник «Кальяри» и сборной Уругвая Найтан Нандес может пополнить состав «Ювентуса» этой зимой.

Как сообщает Calcio Mercato, туринский клуб рассматривает кандидатуру 26-летнего футболиста в качестве возможной замены хавбеку Родриго Бентанкуру, который близок к переходу в «Астон Виллу». Отмечается, что руководство «бьянконери» уже начало предварительные переговоры по поводу трансфера игрока.

Напомним, что Нандес выступает за «Кальяри» с августа 2019 года. В общей сложности он провел за клуб из Сардинии 90 матчей, забил четыре гола и отдал девять результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

В составе сборной Уругвая полузащитник отыграл 49 встреч. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.