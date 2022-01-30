«Венеция» заинтересована в приобретении Чалова

Нападающий ЦСКА Федор Чалов может продолжить свою карьеру в чемпионате Италии.

Согласно данным Tuttomercatoweb, в услугах 23-летнего россиянина всерьез заинтересована «Венеция». Отмечается, что команда Серии А готова переключиться на кандидатуру футболиста армейцев после того, как ей не удалось подписать форварда «Беневенто» Джанлуку Лападулу.

Ранее появилась информация, что россиянина также хочет приобрести клуб Лиги 1 – «Брест».

Напомним, что Чалов является воспитанником академии ЦСКА. В нынешнем сезоне он провел 18 матчей в составе красно-синих, отличившись тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Действующий контракт игрока с командой истекает 30 июня 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 8,5 миллиона евро.