Форвард «Крыльев Советов» Кабутов находится в шаге от перехода в «Уфу»

Фланговый нападающий «Крыльев Советов» Дмитрий Кабутов близок к тому, чтобы продолжить свою карьеру в другом клубе чемпионата России.

Как сообщает «РБ-Спорт», самарская команда достигла договоренности с «Уфой» по переходу 29-летнего футболиста этой зимой. Отмечается, что в данный момент уфимцы обсуждают с нападающим и его агентом детали личного контракта.

Добавим, что Кабутов пополнил состав «Крыльев Советов» в июле 2019 года – на его счету 83 проведенных матча за самарцев, в которых он забил два гола и отдал 20 ассистов. Его контракт истекает в конце текущего сезона.