Бразильский защитник Констанца перешел в «Крылья Советов»

Пресс-служба «Крыльев Советов» объявила о том, что правый защитник «Шерифа» Фернандо Костанца пополнил состав самарского клуба.

По информации источника, контракт между 23-летним бразильцем и командой чемпионата России рассчитан на три с половиной года. Отмечается, что футболист будет выступать под 22-м номером. Сумма трансфера игрока пока неизвестна.

Напомним, что Констанца защищал цвета «Шерифа» с февраля 2021 года. Всего в составе клуба из Тирасполя он отыграл 42 матча, забил один гол и отдал девять результативных передач.

Ранее в своей карьере футболист выступал за «Ботафого».