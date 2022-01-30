Обамеянг согласился уйти в аренду в «Барселону» до конца текущего сезона

Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг готов перейти в «Барселону» этой зимой.

Как сообщает журналист Жерар Ромеро на своей странице в Twitter, руководство каталонского клуба достигло договоренности по переходу 32-летнего габонца на правах арендного соглашения до конца сезона-2021/22.

Напомним, что Обамеянг пополнил состав «Арсенала» в январе 2018 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 15 матчах, забил семь голов и отдал четыре ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.