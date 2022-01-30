Мостовой считает, что Жиго не сможет стать лидером «Марселя»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал новость о том, что центральный защитник «Спартака» Самюэль Жиго перешел «Марсель».

Ранее стало известно, что французский клуб договорился с красно-белыми по трансферу 28-летнего футболиста этой зимой. При этом игрок проведет вторую часть сезона-2021/22 в стане москвичей.

– Не сейчас, так потом Жиго все равно бы ушел. Если так посудить, то до появления Жиго в «Спартаке» никто его не знал, по крайней мере, в нашей стране. Жиго может стать лидером «Марселя»? Вряд ли, потому что во Франции таких футболистов, как Жиго, очень много, хоть он и хороший, добротный защитник, – цитирует Мостового «РБ-Спорт».

Напомним, что Жиго защищал цвета «Спартака» с июля 2018 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 24 матчах столичного клуба во всех турнирах, забил один гол и отдал один ассист.

Ранее в своей карьере футболист выступал за «Гент», «Арль-Авиньон» и «Кортрейк».