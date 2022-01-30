В «Венеции» опровергли интерес к форварду ЦСКА Чалову

Спортивный директор «Венеции» Паоло Поджи отреагировал на появившуюся информацию о том, что клуб заинтересован в подписании нападающего ЦСКА Федора Чалова.

– Может ли Чалов перейти в «Венецию»? Шансы равны нулю. Мы не ведем переговоры с ЦСКА, – приводит слова Поджи Sport24.

Напомним, что в нынешнем сезоне Чалов отыграл за ЦСКА 18 матчей, отличившись тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Действующий контракт игрока с командой истекает летом 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 8,5 миллиона евро.