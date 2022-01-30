«Спартак» анонсировал переход полузащитника «Янг Бойз» Перейры

Опорный полузащитник «Янг Бойз» Кристофер Мартинш Перейра близок к переходу в «Спартак».

Отметим, что пресс-служба красно-белых анонсировала подписание контракта с 24-летним хавбеком этой зимой, разместив на обложке своей официальной страницы в Twitter цифры 97 и 35, а также очертания страны футболиста – Люксембурга. Добавим, что игрок выступает за швейцарский клуб под 35-м номером. При этом он родился в 1997 году.

Напомним, что Перейра пополнил состав «Янг Бойз» с июля 2019 года. Всего за команду он отыграл 68 матчей, забил пять голов и отдал два ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

Ранее в своей карьере полузащитник выступал за «Лион» и «Труа». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро.