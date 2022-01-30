Спортивный юрист назвал гениальной сделку «Спартака» по трансферу Жиго в «Марсель»

Спортивный юрист Михаил Прокопец отреагировал на информацию о переходе защитника «Спартака» Самюэля Жиго в «Марсель».

Ранее стало известно, что французский клуб договорился с красно-белыми по трансферу 28-летнего футболиста этой зимой за 2 млн евро. При этом игрок проведет вторую часть сезона-2021/22 в стане москвичей.

«Если «Спартак» действительно заработал два миллиона, то это просто гениальная сделка. У них остался и футболист до конца сезона, и появились два миллиона. Но если они заработали хоть что-то, я им аплодирую», - приводит слова Прокопца «РБ-Спорт».

Напомним, что Жиго перешел в «Спартак» из бельгийского «Гента» в июле 2018 года за 8 миллионов евро. Всего он провел за московский клуб 96 матчей, забил девять голов и отдал пять результативных передач.