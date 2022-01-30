Диего Коста может продолжить свою карьеру в «Барселоне»

Руководство «Барселоны» заинтересовано в подписании экс-форварда «Атлетико» и «Челси» Диего Косты.
По информации Diario Sport, каталонский клуб рассматривает 33-летнего испанца в качестве усиления своей атакующей линии этой зимой. Отметим, что сине-гранатовые также ведут переговоры по аренде до конца текущего сезона нападающего «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга.
Напомним, что Диего Коста стал свободным агентом 17 января после того, как он расторг контракт с «Атлетико Минейро». Вместе с командой он стал чемпионом Бразилии и обладателем Кубка страны.
Ранее в своей карьере нападающий защищал цвета «Атлетико», дважды завоевав с «матрасниками» чемпионский титул в Испании. В составе «Челси» игрок два раза выигрывал АПЛ.
За сборную Испании Диего Коста отыграл 24 встречи (10 голов).