Диего Коста может продолжить свою карьеру в «Барселоне»

Руководство «Барселоны» заинтересовано в подписании экс-форварда «Атлетико» и «Челси» Диего Косты.

По информации Diario Sport, каталонский клуб рассматривает 33-летнего испанца в качестве усиления своей атакующей линии этой зимой. Отметим, что сине-гранатовые также ведут переговоры по аренде до конца текущего сезона нападающего «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга.

Напомним, что Диего Коста стал свободным агентом 17 января после того, как он расторг контракт с «Атлетико Минейро». Вместе с командой он стал чемпионом Бразилии и обладателем Кубка страны.

Ранее в своей карьере нападающий защищал цвета «Атлетико», дважды завоевав с «матрасниками» чемпионский титул в Испании. В составе «Челси» игрок два раза выигрывал АПЛ.

За сборную Испании Диего Коста отыграл 24 встречи (10 голов).