Рамос не сыграет за «ПСЖ» в матче 1/8 финала Кубка Франции против «Ниццы» из-за мышечной травмы

Пресс-служба «Пари Сен-Жермен» сообщила о том, что центральный защитник клуба Серхио Рамос не примет участие в матче 1/8 финала Кубка Франции с «Ниццей».

Отмечается, что 35-летний испанец получил мышечную травму правой икры. По информации источника, повторное медицинское обследование футболиста состоится на следующей неделе.

Добавим, что в нынешнем сезоне Рамос отыграл за «ПСЖ» пять матчей, отличившись одним забитым мячом. Игра парижской команды против «Ниццы» состоится завтра, 31 января.