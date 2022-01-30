Червиченко - о трансферной политике «Спартака»: Игрок из Люксембурга вызывает гомерический хохот

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Янг Бойз» Кристофер Мартинш Перейра близок к переходу в московский клуб.

«Опорник «Янг Бойз» из сборной Люксембурга? «Янг Бойз» более менее сглаживал ситуацию, но когда вы сказали сборная Люксембурга, у меня это вызвало гомерический хохот», - приводит слова Червиченко Sport24.

Напомним, что Перейра пополнил состав «Янг Бойз» с июля 2019 года. Всего за команду он отыграл 68 матчей, забил пять голов и отдал два ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

Ранее в своей карьере полузащитник выступал за «Лион» и «Труа». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро.