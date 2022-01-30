Клопп прокомментировал переход Диаса в «Ливерпуль»: Выдающийся игрок, за которым мы много следили

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил переход флангового нападающего Луиса Диаса из «Порту».

«Я очень рад, что мы смогли заключить эту сделку и привести Луиса в «Ливерпуль». Он выдающийся игрок, за которым мы очень долго следили. Мы считаем, что у него есть все необходимое, чтобы соответствовать нашему пути», - приводит слова немецкого специалиста пресс-служба английского клуба.

Ранее сообщалось, что мерсисайдцы подписали долгосрочный контракт с 25-летним колумбийцем. Отмечается, что игрок будет выступать под 23-м номером. Как утверждает портал Transfermarkt, сумма сделки за футболиста должна составить 45 миллионов евро, а также 15 миллионов в виде бонусов. При этом сам форвард заключит с «мерсисайдцами» пятилетнее соглашение.

Напомним, Диас выступал за «Порту» с июля 2019 года. В общей сложности он провел за «драконов» 125 матчей, забил 41 гол и отдал 19 результативных передач. В составе сборной Колумбии футболист отыграл 31 встречу (7 голов).