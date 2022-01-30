Защитник «Генка» Куэста может стать заменой Жиго в «Спартаке»

Центральный защитник «Генка» Карлос Куэста может пополнить состав «Спартака».

Как сообщает портал Transfermarkt, московский клуб рассматривает кандидатуру 22-летнего колумбийца в качестве возможной замены Самюэлю Жиго, который присоединится к «Марселю» летом 2022 года. Отметим, что в данный момент футболист оценивается в семь миллионов евро.

Напомним, что Куэста выступает за бельгийскую команду с июля 2019 года – на его счету 82 проведенных матчей за клуб, в которых он отдал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23. В составе сборной Колумбии защитник отыграл четыре встречи.