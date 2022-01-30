Агент Перейры отреагировал на информацию о переходе своего клиента в «Спартак»

Футбольный агент Александр Боннефон, представляющий интересы полузащитника «Янг Бойз» Кристофера Мартинса Перейры, отреагировал на информацию о возможном трансфере своего клиента в московский «Спартак».

«Контракт уже подписан? Нет. Извините, но нужно немного подождать. Больше я не могу сказать. Сделка близка к завершению? Может быть, да», - приводит слова Боннефона «РБ Спорт».

Напомним, что Перейра пополнил состав «Янг Бойз» с июля 2019 года. Всего за команду он отыграл 68 матчей, забил пять голов и отдал два ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

Ранее в своей карьере полузащитник выступал за «Лион» и «Труа». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро.