Романцев поделился мнением по поводу трансферных приобретений «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев оценил приобретения московской команды в зимнее трансферное окно.

Отметим, что этой зимой красно-белые уже подписали пятерых футболистов, а именно голкипера Илью Свинова, защитника Леона Классена, хавбеков Даниила Хлусевича и Данила Пруцева, а также форварда Шамара Николсона. Ранее появилась информация, что столичный клуб близок к тому, чтобы приобрести еще одного игрока, а именно полузащитника «Янг Бойз» Кристофера Мартинша Перейру.

– Не смущает ли меня отсутствие звезд в списке новичков «Спартака»? Приглашение малоизвестных футболистов – такой же риск, как и покупка звезд. Я вот Мостового с Кульковым в «Спартак» брал еще совсем неизвестными. А они себя сделали большими игроками. И то, на кого в этот раз сделали ставку в «Спартаке» и насколько они способны помочь ему уйти с позорного девятого места, пока загадка, – цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в данный момент подопечные Паоло Ваноли занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка в 18 турах. Отставание от зоны еврокубков составляет семь очков.