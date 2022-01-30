Азмун официально покинул «Зенит» – клуб договорился о переходе футболиста в «Байер» этой зимой

Пресс-служба «Зенита» сообщила об уходе из клуба нападающего Сердара Азмуна.

По информации источника, петербургская команда договорилась с «Байером» о переходе 27-летнего иранца этой зимой. Сумма данной сделки пока разглашается. Ранее сообщалось, что футболист присоединится к леверкузенцам по окончании текущего сезона на правах свободного агента и подпишет с клубом контракт на 4,5 года.

Напомним, что Азмун защищал цвета «Зенита» с февраля 2019 года. В общей сложности он провел за петербуржцев 104 матча, забил 62 гола и отдал 23 результативных передачи. Вместе с командой он стал трехкратным чемпионом России.