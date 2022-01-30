Маурисио Почеттино: Связь Мбаппе и Месси начинает проявляться

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал про взаимопонимание двух лидеров парижского клуба - Лионеля Месси и Килиана Мбаппе.

«Мы очень довольны игрой Лео на тренировках на этой неделе. Он в хорошей форме. Для Килиана это вопрос соучастия. Их связь начинает проявляться. Это два великих футболиста», — цитирует Почеттино RMC Sport.

В текущем сезоне Лиги 1 Месси забил один гол и отдал шесть голевых передач. В то же время у аргентинца пять забитых мячей в Лиге чемпионов при пяти матчах.