«Зенит» объявил о подписании форварда «Интернасьонала» Алберто

Нападающий «Интернасьонала» Юри Алберто официально стал игроком «Зенита». Об этом сообщает клубная пресс-служба петербуржцев.

Отмечается, что контракт между сине-бело-голубыми и 20-летним бразильцем рассчитан до 30 июня 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt, действующий чемпион РПЛ заплатил за футболиста 20 миллионов евро.

Напомним, что Алберто выступал за «Интернасьонал» с августа 2020 года. Всего за клуб он отыграл 85 матчей, забил 30 голов и отдал пять результативных передач. Ранее в своей карьере форвард защищал цвета «Сантоса».