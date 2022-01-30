Защитник Самюэль Жиго прокомментировал свой переход из «Спартака» в «Марсель».

Ранее стало известно, что французский клуб договорился с красно-белыми по трансферу 28-летнего футболиста этой зимой за 2 млн евро. При этом игрок проведет вторую часть сезона-2021/22 в стане москвичей.

«Очень рад присоединиться к этому замечательному клубу», - написал Самюэль в своем инстаграм.

Напомним, что Жиго перешел в «Спартак» из бельгийского «Гента» в июле 2018 года за 8 миллионов евро. Всего он провел за московский клуб 96 матчей, забил девять голов и отдал пять результативных передач.