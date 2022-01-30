Стала известна сумма, которую «Байер» заплатил «Зениту» за переход Азмуна этой зимой

Стали известны детали перехода нападающего Сердара Азмуна из «Зенита» в «Байер» в зимнее трансферное окно.

Как сообщает «РБ-Спорт», леверкузенский клуб заплатил за 27-летнего иранца около четырех миллионов евро. Ранее отмечалось, футболист подписал с «фармацевтами» контракт на четыре с половиной года.

Напомним, что Азмун защищал цвета «Зенита» с февраля 2019 года. В текущем сезоне форвард принял участие в 21 матче петербуржцев во всех турнирах, забил десять голов и отдал четыре голевые передачи. Вместе с командой он стал трехкратным чемпионом России.